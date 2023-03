Ogni mezz’ora treni da e per Rimini Maxi investimento da 30 milioni

Ogni mezz’ora un treno che da Ravenna porta a Rimini e che da Rimini arriva a Ravenna. È il progetto di Rete Ferroviaria Italiana per rendere più vicine le due città della costa romagnola, grazie a un maxi piano di investimento da 30 milioni di euro che prevede anche lavori per potenziare la stazione di Viserba, nel Riminese. Del resto l’intenzione, a detta dei responsabili di Rfi che nei giorni scorsi hanno incontrato la giunta riminese, è "la realizzazione di importanti interventi di adeguamento infrastrutturale che consentano di effettuare servizi sulla tratta Ravenna-Rimini con una frequenza di 30 minuti per senso di marcia e con fermate in tutte le località di servizio intermedie". Tra queste ultime rientrano Classe, Lido di Classe-Lido di Savio (che si trova in realtà di fatto a Savio), Cervia-Milano Marittima, Cesenatico, Gatteo a Mare, Bellaria, Igea Marina, Torre Pedrera, Viserba e Rimini.

Il potenziamento fa seguito a un protocollo d’intesa del 2020 sull’argomento. "L’obiettivo – ha dichiarato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – è quello di raggiungere un netto miglioramento della linea ferroviaria sia in termini di sicurezza che di rapidità, con un treno ogni 30 minuti tra Rimini e Ravenna a beneficio di residenti, pendolari e turisti".

Nei 30 milioni stanziati per il potenziamento della linea rientrano anche una serie di interventi a beneficio del territorio riminese, tra cui la realizzazione di un nuovo binario nella stazione di Viserba, il potenziamento delle opere di accessibilità con un nuovo sottopasso viaggiatori, nuove pensiline e relativi interventi tecnologici. Il progetto include inoltre un ulteriore investimento di 14 milioni di euro per la soppressione del passaggio a livello di Torre Pedrera in corrispondenza della stazione ferroviaria, attraverso la realizzazione di un sottopasso carrabile. Nel frattempo a Rimini sono in corso i lavori per il prolungamento del sottopasso centrale della stazione: un tipo d’intervento eseguito di recente anche a Ravenna, dove adesso il percorso pedonale che corre sotto ai binari arriva fino alla Darsena di città.

Ora si spera che questi 30 milioni possano rendere ancora più attrattiva la riviera, contrastando lo storico isolamento di Ravenna che allontana la città dalle rotte del turismo.