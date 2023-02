Ok alla delibera per impianto anche a Fornace Zarattini

La società friuliana Ams 18.0, specializzata in impianti per produrre energia da fonti rinnovabili, costruirà un parco fotovoltaico in via Silver Sirotti, a Fornace Zarattini. L’altro giorno il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera, presentata dall’assessora Federica Del Conte, sulla variante all’elaborato del Piano operativo comunale (Poc) relativa a eventuali espropri e dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di una linea di connessione elettrica dell’impianto fotovoltaico con il contestuale potenziamento della rete elettrica esistente a 15 KV con la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato. La delibera approvata consente la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici necessari alla connessione del futuro impianto fotovoltaico alla rete nazionale e al potenziamento della rete elettrica esistente. Prosegue anche l’iter per la realizzazione nell’ex area Sarom, che corre parallela a via Trieste, di un impianto fotovoltaico da 20 megawatt, con un investimento da parte dell’Autorità di sistema portuale di 30 milioni di euro, di cui 20 finanziati dal Pnrr. L’impianto si sviluppa su un terreno di circa 36 ettari, già bonificato da Eni, e avrà una potenza installata di circa 20mw, per una produzione annua di circa 36GWh, pari a oltre 1.830 oreanno equivalenti, corrispondenti a 15 mila tonnellate di emissione di Co2 evitata all’anno. L’energia prodotta dal campo fotovoltaico avrà diverse destinazioni. Contribuirà a fornire energia per l’elettrificazione delle banchine del terminal crociere di Porto Corsini. Un intervento che consentirà alla navi di spegnere i motori una volta ormeggiate, evitando lo scarico in atmosfera di Co2. Quattro megawatt rientreranno nel progetto per produrre idrogeno verde.