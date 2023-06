Ok alle norme anti-degrado

E’ stato approvato il Nuovo regolamento di Polizia e sicurezza urbana nel Consiglio comunale di mercoledì. Il testo contiene norme a garanzia dell’incolumità pubblica, della sicurezza urbana, dell’igiene e del decoro urbano. Vengono, in particolare, individuati i comportamenti molesti o in grado di ledere la pubblica incolumità, le misure a tutela dell’igiene, le misure a tutela della salute, le forme di tutela delle aree urbane. Sostituisce il regolamento vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 21 novembre 1929, modificato nel 1972 e da ultimo nel 2019. Nel regolamento sono state recepiti e introdotti i contenuti di ordinanze sindacali relative prostituzione, fuochi artificio, rumori, somministrazione bevande in contenitori di vetro, decoro.

Il regolamento, tra le altre cose, individua le aree a particolare tutela in cui è possibile attivare l’ordine di allontanamento fra cui lungomare di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata; aree pinetali; spazio interno dei centri abitati delle località del territorio. Prescrive il divieto di girare in costume a torso nudo tranne che nelle vicinanze dei bagni e il divieto di cambiarsi per strada. Dispone la possibilità per il sindaco, in caso di situazioni critiche nella gestione della movida di adottare provvedimenti restrittivi a carico delle attività coinvolte.