"Ok all’incontro ma stop al taglio degli alberi"

Il comitato di cittadini ‘Salviamo il parco di largo Corelli’ accoglie con favore l’apertura del sindaco di Lugo, Davide Ranalli, disponibile a un incontro dopo l’articolo di condanna dei previsti abbattimenti delle alberature del parco e il progetto di costruirvi un edificio scolastico. Prima del confronto col sindaco, però, in una nota il comitato spiega che "desidera conoscere tutta la documentazione e gli atti autorizzativi del progetto, e a tal proposito si appresta a depositare un’istanza di accesso civico presso tutti gli enti coinvolti. In attesa di visionare il materiale, ringrazia il sindaco per l’apertura al confronto" e chiede che si fermi l’abbattimento delle piante. Il gruppo di Lugo di Italia Nostra si associa alle richieste e alle iniziative del comitato.