Ok Compagnia dell’Albero

Sorride soltanto la Compagnia dell’Albero Ravenna nell’ultimo turno di campionato. I ravennati superano 73-66 (20-11 42-26; 57-44) Morciano agganciando il gruppo delle penultime. Gara sempre in controllo per gli uomini di coach Senni che vincono senza troppi problemi, chiudendo i conti già all’intervallo.

Cade il Faenza Futura in casa con il Sunrise Rimini 55-66 (8-11; 22-32; 40-55), ma il contemporaneo ko di Morciano non varia la classifica, mantenendo la coppia al quarto posto.

Beffa per il Basket Club Russi, sconfitto 50-52 (8-12; 24-25; 35-32; 39-39) dopo un tempo supplementare in casa della Grifo Imola. Russi paga alcuni episodi sfortunati nel finale, in un match che termina incredibilmente 39-39 dopo i tempi regolamentari.

Al termine della stagione regolare mancano sei giornate con i faentini che devono mantenere i quattro punti di vantaggio sulla nona per disputare i playoff. Russi e Ravenna devono invece evitare gli ultimi due posti per centrare la salvezza diretta.

Nel prossimo turno il Faenza Futura e la Compagnia dell’Albero giocheranno: i faentini alle 21 in casa degli Eagles Morciano, mentre i ravennati ospiteranno alle 21.30 la Libertas Green Forlì. Venerdì toccherà al Russi che riceverà alle 21 lo Sporting Cattolica.

Il tabellino di Ravenna: Casadei 23, Petullà 9, Bomben 7, Scaccabarozzi 6, Vistoli 6, Montanari 12, Kertusha 2, Branchi 5, Polyeschuk 1, Chiarini 2, Beghi ne. All.: Senni

Il tabellino di Faenza: Guerra 5, Silimbani 6, Mazzotti 15, Fabbri 3, Spiriti 3, Tempesti 14, Samori M 8, Lullo 1, Liverani. All.: Bertozzi

Il tabellino di Russi: Cirillo, Vespignani 2, Basaglia 6, Bamba 10, Zama 5, Ceccarelli, Pirini 3, Porcellini 12, Denti 2, Bucci 2, Foschini, Morigi 8. All.: Venturini

Classifica: Tigers Forlì 26; Sunrise Rimini e Bellaria 24; Coriano e Faenza 16; San Marino e Grifo Imola* 14; Morciano*, Russi e Ravenna 12; Cattolica e Libertas Green Forlì 10. * gare in meno