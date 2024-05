Ok della Giunta al progetto di una nuova rotonda

La Giunta del Comune di Lugo ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra viale De’ Brozzi, via Bedazzo e via Crociarbasso. L’obiettivo dell’infrastruttura è quello di migliorare la sicurezza del traffico veicolare, favorendo l’immissione da e verso via Bedazzo del traffico pesante proveniente o diretto in autostrada. Proprio in considerazione di quest’ultimo aspetto, il raggio della rotatoria sarà ampio e pari a 50 metri. L’investimento per la realizzazione dell’opera è di 700 mila euro.

La rotatoria presenta molti vantaggi, in particolare dal punto di vista della sicurezza perché i punti di conflitto tra le traiettorie dei veicoli sono molto minori rispetto a un’intersezione a raso. Inoltre la rotatoria impone la diminuzione della velocità lungo l’asse principale di viale De’ Brozzi e facilita il passaggio e l’immissione dei flussi che transitano lungo gli altri due rami (via Bedazzo e Crociarbasso); offre la possibilità di inversione di marcia senza compiere manovre pericolose e non consentite. Per pedoni e ciclisti la rotatoria migliora la possibilità di percorrenza di questi all’intersezione con le vie Bedazzo e Crociarbasso e non modifica l’attuale percorribilità della ciclabile sul lato nord di viale De’ Brozzi. La nuova rotatoria migliorerà le condizioni di traffico anche a servizio della zona artigianale dove insiste via Gessi, una delle strade oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria deliberati dalla Giunta assieme alla parte carrabile del sottopasso di via Felisio e alla parte circolare della rotatoria di via di Giù/via Piratello. Il futuro intervento, previsto a luglio, interessa solo la carreggiata di via Gessi, nel tratto da via Bedazzo allo scolo consorziale Casale con operazioni di scarifica e posa in opera di nuovo manto stradale e intervento sui chiusini esistenti per metterli in quota.