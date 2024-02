Ok Faenza e Massa

Vittorie d’oro per Raggisolaris Academy e Lusa Basket Massa Lombarda. I faentini vincono 89-83 (10-26; 38-37; 68-58) il derby con la Grifo Imola, mentre Massa sbanca 76-64 Baricella (21-15; 38-36; 54-53). Sconfitta per Russi, caduto 47-73 (11-28; 26-45; 39-60) con Argenta, seconda forza del girone. Nel prossimo turno, Massa ospiterà venerdì alle 21 Castel San Pietro, mentre Russi (venerdì alle 21.15) riceverà il Grifo Imola. Impegno casalingo anche per l’Academy in programma sabato alle 20.30 con i Tigers Villanova.

Il tabellino di Faenza: Merendi 2, Rosetti 2, Marabini 14, Naccari 4, Belmonte 3, Garavini 19, Caramella 2, Ravaioli 17, Ballarin 6, Ndiaye 8, Bendandi 12, Marras ne. All.: Pio Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 3, Spinosa 21, Alessandrini 10, Dalla Malva, Orlando 10, Delvecchio 15, Fabiani 17, Bedeschi ne, Filippini ne, Errani, Berardi ne. All.: Solaroli, Il tabellino di Russi: Kertusha 5, Cervellara, Scaccabarozzi 3, Catenelli 7, Basaglia 4, Bergantini 11, Allegri 2, Bassi 4, Puntolini 2, Morigi 7, Licchetta, Vistoli 2. All. Senni. Classifica: Budrio 32; Argenta 28; Granarolo 24; 4 Torri Ferrara 22; Artusiana Forlimpopoli, Cesena e Villanova 20; Baricella e Massalombarda 18; Bertinoro 14; Faenza e Omega Bologna 12; International Imola e Castel San Pietro 10; Grifo Imola e Russi 6.

Nella C femminile il Capra Team Ravenna perde 77-79 (16-11; 28-34; 55-48; 69-69) dopo un supplementare. Le ravennati ritorneranno in campo domani alle 21 in casa con il Vis Trebbo nel recupero della nona giornata. Il tabellino di Ravenna: Lolli Ceroni 15, Vannucci 16, Cavina, Gonzales Lago 12, Calabrese 29, Fabbri, Sabbatani, Onyekwere, Gentile 5, Pocha, Dasara, Pirazzini 2. All.: Colucci Classifica: Granarolo 20; Vis Ferrara e CMB Bologna 16; Capra Team* 14; Monte San Pietro 12; Sasso Marconi, Granarolo e Castelfranco Emilia 8; Aics Forlì 6; Vis Trebbo* 0. * una gara in meno