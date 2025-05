"Ok la messa in sicurezza del canale Lama"

Nei giorni scorsi, Chiara Francesconi, capolista della Lista Civica “Progetto Ravenna”, e Giovanni Camerani, candidato al consiglio comunale per la stessa lista che sostiene Alessandro Barattoni come sindaco, si sono recati nella zona di Roncalceci per incontrare i cittadini e discutere delle problematiche legate alla messa in sicurezza del canale di scolo Lama. Durante il sopralluogo, accompagnati da alcuni residenti, è emersa la necessità di un maggiore coordinamento tra gli enti che intervengono con opere e stanziamenti in questo territorio. "Accogliamo positivamente gli interventi di messa in sicurezza – dice Francesconi – previsti sul canale Lama superiore. Tuttavia, è fondamentale estendere l’attenzione anche alle aree di Roncalceci, Ghibullo, Filetto e Pilastro, che negli ultimi trent’anni hanno subito pesanti alluvioni". Emersa la necessità di individuare una figura che "coordini e armonizzi tutti gli interventi di messa in sicurezza".