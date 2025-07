"Ok le casse, ma con manutenzione costante"

Vincitori e vinti? Il progetto regionale per il reticolo di casse d’espansione e aree allagabili che circonderanno Faenza ha raccolto umori contrastanti nei vari quartieri della città, uniti dall’alluvione del maggio 2023 ma divisi dal piano casse destinato a riscrivere la geografia del territorio. Nel quartiere Borgo, attivatosi per primo con l’ormai celebre raccolta firme volta a realizzare le casse d’espansione, l’impressione di aver strappato l’obiettivo massimo possibile si accompagna alla richiesta di chiarimenti circa i dettagli del piano: "Molto probabilmente domanderemo precisazioni circa la profondità delle varie casse d’espansione – osserva Danilo Montevecchi, figura di punta tra gli alluvionati del Borgo Durbecco – e dunque per la loro capacità in termini di milioni di metri cubi". Mentre tra chi abita in Borgo si guarda già al 2026 – quando inizieranno i lavori – come all’inizio di una vita più sicura rispetto a quanto accada ora, altrove l’umore è opposto. Il quartiere di via Verità – qui vive una trentina di famiglie – dovrà probabilmente essere interamente delocalizzato: "Ci è stato spiegato che la messa in sicurezza, per noi, coincide con la delocalizzazione, e che l’alternativa sarebbe convivere con gli ordini di evacuazione – spiega Manuela Succi, una dei residenti –. Al di là della ferita umana rappresentata dal dover lasciare la propria abitazione, vorrei evidenziare come davanti a noi si spalanchi il vuoto: dove ricomprare casa, oggi, a Faenza? Gli indennizzi corrisponderanno a quel che erano le nostre case, a due passi dal centro ma affacciate sulla campagna, o a quel che sono ora?".

È poi soprattutto nell’Orto Bertoni, come emerso già la scorsa settimana al termine dell’incontro organizzato dalla Regione, che i residenti vogliono vederci più chiaro circa quella cassa d’espansione da 25 ettari che si incuneerebbe proprio tra il loro quartiere e la porzione di città che circonda viale Marconi. "Il vero punto di caduta – evidenzia un residente – è che anche dinanzi alla certificazione che l’Orto Bertoni sarebbe al sicuro pure di fronte a un evento epocale, a determinare il valore di abitazioni affacciate su una cassa sarebbe comunque il mercato immobiliare, che è irrazionale per definizione". Ecco allora un altro elemento che arriverà nelle torri della Regione: "L’attuale apparato legislativo è sufficiente per mettere in campo indennizzi anche a chi non delocalizza, ma si ritrova con una casa il cui valore, anziché aumentare per via della messa in sicurezza, è invece crollato? Vale quello che si fa per chi acquista una casa e poi si ritrova una superstrada costruita nelle vicinanze, con tanto di indennizzo paesaggistico? O serve un aggiustamento legislativo?".

In via Firenze, insomma, il clima è più teso che altrove: "Da parte nostra c’è la disponibilità a dare il nostro sì a un piano che mette in sicurezza la città – fa notare il portavoce del comitato Orto Bertoni, Stefano Gaiardi – ma perché quel ’sì’ arrivi occorre aver visualizzato il progetto, e non una semplice bozza. In poche settimane è difficile dare il proprio assenso a un piano che non c’è". Alla Regione l’Orto Bertoni chiederà sicuramente una garanzia in più: "Trattandosi di una cassa costruita nel bel mezzo dell’area urbana, pare evidente che la sua manutenzione dovrà essere costante".

Filippo Donati