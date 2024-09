Olaf Laneri all’Alighieri

Questa sera alle 21 prende il via la ventesima edizione di ’Giovani in musica’, la rassegna curata dall’Associazione musicale ’Angelo Mariani ’con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Per la prima serata, ci sarà il recital del pianista catanese Olaf Laneri, nella sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna (biglietto d’ingresso a 5 euro). Per celebrare l’anniversario, quest’anno la ’Mariani’ propone una nuova formula: concerti e masterclass. Gli allievi delle masterclass, organizzate da cinque anni in collaborazione con Capit, Ravenna Festival e Ceroni Piano School, e i loro insegnanti saranno i protagonisti degli otto appuntamenti dall’1 al 14 settembre.

La rassegna prevede i concerti dei docenti delle master, i pianisti Laneri e Alessandra Ammara, il violinista Stefan Milenkovic e il chitarrista Piero Bonaguri, cui faranno seguito le esibizioni degli allievi. Tutto dedicato a Fryderyk Chopin il programma di Laneri, che si apre con ’Fantasia op. 49’, scritta nella piena maturità artistica, nel 1841, e annoverata tra i più altim capolavori della letteratura pianistica, soprattutto per la sua intima omogeneità formale e spirituale.

Si prosegue con il ’Preludio op. 45’, composizione successiva alla raccolta dei ventiquattro preludi op. 28 che aveva segnato uno dei punti più avanzati sulla via del rinnovamento del linguaggio pianistico operato da Chopin. Ad essa il compositore dette un singolare seguito appunto con il ’Preludio op. 45’ pubblicato a parte nel 1841. Quindi verrà proposta la celebre ’Sonata n. 2 op. 35’, scritta nel 1839 e contenente nel terzo tempo la ’Marcia funebre’, già composta nel 1837. Completano il programma la ’Berceuse op. 57’ composta tra il 1843 e il 1844, tra le più sperimentali di Chopin, e lo ’Scherzo n. 2 op. 31’.