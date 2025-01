Olimpia a caccia del poker. Oggi assalto al Padova

Torna fra le mura amiche l’Olimpia Teodora, che conclude il girone d’andata affrontando, a sei giorni di distanza dalla trasferta a Mestrino, l’altra squadra padovana, la Annia Aduna. La gara di domenica scorsa ha visto un’Olimpia sottotono imporsi per 3-1, riuscendo a piegare, solo nel finale, la squadra di casa, battagliera oltre quello che la bassa classifica poteva far pensare. Le padovane ’di città’ dell’Annia Aduna hanno una classifica decisamente più tranquilla, sono terze, ma sabato scorso sono state sorprese nel derby veneto dalle juniores del Conegliano, dopo che si erano portate in vantaggio 2-1.

La classifica sembra sinora aver definito due favorite (Bologna e Vicenza) per la qualificazione a due dei tre posti playoff, mentre, in fondo, un quartetto composto da Forlì, Castelbellino, Mestrino e Teramo, è maggiormente in difficoltà e deve rimontare dai 5 ai 9 punti sul centroclassifica per togliersi dalla zona retrocessione. Coach Rizzi avrà tutta la rosa a disposizione con inediti problemi di abbondanza, visto che, con il possibile rientro di Gabrielli, potrà allungare le rotazioni in posto4, dove, finora, la coperta era stata cortissima.

La bresciana aveva patito un problema alla spalla che l’aveva limitata nelle prime uscite e poi messa definitivamente ko dopo un mese di campionato, ma sicuramente la solidità di Balducci e del nuovo acquisto Missiroli, oltre all’exploit fuori ruolo di Benzoni, in occasione del derby contro Cesena, hanno permesso di tenere onorevolmente a galla la squadra. Con la sfida di oggi al Costa (inizio ore 17) si chiuderà un girone di andata da ritenersi molto positivo sia guardando la classifica, sia apprezzando lo spirito di gruppo che la società e un allenatore tutto sommato nuovo a questi livelli, sono riusciti a costruire in breve tempo, approfittando della ’territorialità’ della squadra, con molte ragazze ravennati che già si conoscevano e con la disponibilità messa dalle atlete provenienti da fuori.

Il campionato di serie B osserverà poi un turno di riposo destinato alla coppa di Lega (Olimpia non in gara), per tornare in campo nel week end a cavallo fra gennaio e febbraio.

Marco Ortolani