Olimpia, pausa meritata

L’Olimpia Teodora torna da Teramo con 3 punti resi facili dall’arrendevolezza delle avversarie, ormai retrocesse, ma anche da una prestazione decisa e concentrata, senza che le poche difficoltà della gara portassero a rilassamenti pericolosi. Si è giunti così all’ultima pausa della stagione, che servirà a svolgere i lavori dell’Assemblea Nazionale della Fipav che eleggerà, a Roma, i nuovi organismi dirigenti. Alla ripresa si disputeranno le ultime 10 partite, con una situazione di classifica che vede le ravennati con un confortante vantaggio di 10 punti sulla zona retrocessione (il riferimento è il Forlì quartultimo), quindi con basi robuste messe al principale obiettivo del mantenimento della categoria.

Più difficile guardare in alto: il terzo posto, l’ultimo buono per entrare nei playoff, è occupato dal Riccione che ha 32 punti, ovvero 5 di vantaggio su Pirro e compagne. Curiosamente le riccionesi hanno lo stesso bilancio di 10 vittorie e 6 sconfitte: la differenza si deve alle cinque soluzioni al quinto set giocate dall’Olimpia che hanno fruttato vittorie da due punti anziché da tre.

Le pallavoliste ravennati sembrano giocare a braccio libero, utilizzando al meglio, dal punto di vista psicologico, il vantaggio della buona classifica. Sostanzialmente già centrato, inoltre, l’obiettivo di costruire una squadra giovane e con forte impronta territoriale (10 atlete su 15 sono ravennati) che fosse competitiva a questi livelli.

Alcune atlete hanno ben risposto alle responsabilità di una categoria in cui esordivano, evidenziando crescite individuali interessanti. Positivo anche l’impatto di coach Rizzi, anch’egli nuovo per la serie B femminile, che ha costruito una buona alchimia di gruppo dove le "straniere" sono riuscite ad esprimersi al meglio delle loro possibilità.

Alla ripresa di sabato 1 marzo l’Olimpia riceverà la capolista Bologna con iniziative speciali per portare il pubblico al Costa, un tentativo per riportare ai bei tempi l’attenzione della città per il volley rosa.

