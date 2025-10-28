"Olimpia, possiamo arrivare fra le prime tre"

L’Olimpia Teodora centra, a San Giorgio Piacentino, la tripletta che le consente di comandare a punteggio pieno il girone B della serie B1, con due punti di vantaggio sulle tre più immediate inseguitrici. Il 3-1 di sabato è frutto di una superiorità tecnica e fisica apparsa netta e offuscatasi solo nel secondo set, dove si sono concentrati troppi errori. Proprio una componente del terzetto delle seconde, il Ripalta Cremasca, sarà di scena sabato prossimo al Costa per quello che sarà sicuramente il test più difficile per la squadra di Rizzi in questo avvio di campionato.

"Sono una delle poche nuove arrivate – commenta la schiacciatrice mantovana Chiara Boninsegna, 19 punti anche sabato – ma sono stata accolta bene e mi sono trovata bene nel gruppo; i risultati della squadra sono un riflesso del buon lavoro che stiamo facendo. Anche nei momenti di difficoltà che ci sono stati la squadra ha dimostrato carattere e voglia di andare tutta nella stessa direzione".

Quali sono le caratteristiche migliori della vostra squadra?"Quando la ricezione è buona la palla scorre molto veloce, con tante possibilità in attacco per tutte le schiacciatrici, che possono essere tutte chiamate in causa".

E la conferma è data dalla distribuzione dei bottini delle prime tre gare, molto equilibrata. E qualcosa ancora da mettere a posto?"Beh, si può sempre migliorare. Qualche momento difficile lo abbiamo avuto, ma ci lavoriamo e, dopo le vittorie, si torna sempre più volentieri in palestra".

Avete parlato di obiettivi?"Non in specifico – risponde la mantovana, che ha già colto due promozioni in questa categoria – all’inizio pensavamo di fare un buon campionato, ma visti anche questi primi risultati penso che possiamo batterci per i primi tre posti".

Sono infatti le prime tre le posizioni quelle che sanciranno le promozioni nella nuova categoria A3, già presente da qualche anno nel settore maschile. Un obiettivo che segnerebbe il sospirato ritorno dell’Olimpia Teodora al girone unico nazionale, con i connessi problemi di potenziamento della struttura societaria e di budget.

