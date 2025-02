Olimpia, serve un’impresa

Dopo una settimana di pausa c’è buona attesa per il ritorno al Costa dell’Olimpia Teodora che affronta, alle 17 di sabato, la capolista Bologna. "Cercheremo di approfittare – argomenta il presidente Poggi – del fatto che le altre principali squadre di calcio, di pallavolo e di basket giocheranno in trasferta e quindi saremo gli unici a offrire qualcosa di sportivo in città nel fine settimana. L’obiettivo è di riportare un buon pubblico al Costa, perché la ricostruzione di un volley femminile competitivo a Ravenna passa anche dal coinvolgimento e dall’affetto della gente".

Una città che ha (finalmente) creduto in se stessa, affidandosi alla guida tecnica di due ’ragazzi di casa’ come Rizzi e Falco e portando in prima squadra ben 10 ragazze cresciute nei nostri vivai e che, in buona parte, si erano allontanate da Ravenna per scelta personale o perché non coinvolte dalle scelte tecniche. E i risultati sono stati, sin qui, molto superiori alle attese: dopo un inizio stentato, con qualche punto buttato via in malo modo, la squadra ha acquisito sicurezza e continuità, conquistando una serie di vittorie che l’hanno portata ad un tranquillo ottavo posto in classifica, con 10 punti di vantaggio sulla quartultima.

Un clamoroso aggancio alla zona playoff, con 5 punti da recuperare in 10 giornate, passa proprio da un’impresa da realizzare sabato contro la capolista Bologna che, all’andata, si impose con un netto 3-0. Per l’occasione la società ha liberato da allenamenti e partite tutte le ragazze del settore giovanile che saranno convogliate al palazzetto, per le ore 17 (ingresso gratuito per tutti), per sostenere la prima squadra e dare una dimostrazione visiva di insieme della forza ancora vitale della pallavolo femminile a Ravenna. A giorni, inoltre, sarà ufficializzato il nome del nuovo direttore tecnico con specifica delega al settore giovanile. Anche in questo caso si dovrebbe trattare del recupero di una professionalità cittadina, allontanatasi negli ultimi anni.

Marco Ortolani