Olimpia, sos settore giovanile. Ridimensionata l’attività

Due motivi di soddisfazione e qualche grattacapo per l’Olimpia Teodora. La gioia viene dall’arrivo al mondo, proprio ieri, di Levante Rizzi, primogenito dell’allenatore e di sua moglie Giulia. Una notizia che ha riempito di emozione la prima squadra. Un gruppo che, peraltro, ha dato grande prova di sé nelle gare di precampionato, disputate contro Forlì (che sarà avversaria nell’esordio del campionato di B1 al Villa Romiti, sabato 11), Cesena (altra avversaria) e Imola, formazione di A2, guidata da Simone Bendandi e Dominico Odelvys, piegata due volte in pochi giorni.

La partita al Costa contro Jesi (ieri sera) ha chiuso il programma e l’attesa, ora, è solo per il via al campionato, in cui la squadra ravennate punta ad uno dei tre posti playoff. Rizzi ha insistito su un sestetto titolare abbastanza delineato, con Poggi al palleggio, Casini opposta, Marchesano e Fabbri al centro, Monaco e Boninsegna ai lati e il capitano Franzoso in difesa. La squadra è parsa già avanti nella preparazione, con un ottimo livello di concentrazione, pochi errori e abbondanza di soluzioni in attacco, rese possibile da una schiacciatrice abituata ai grandi bottini come la nuova arrivata Boninsegna, mentre Monaco, che in carriera ha giocato anche come libero in A2, può dare altra solidità al reparto arretrato. Turbolenze, invece, nel comparto tradizionalmente vivace del settore giovanile. La società ha ridimensionato l’attività, riducendo il numero dei gruppi e delle tesserate, che hanno dovuto cercare spazio in altre società.

Malumore anche fra gli allenatori, che lamentano diverse mensilità non corrisposte nella passata stagione e che potrebbero ricorrere a vie legali. Il presidente Poggi ammette il passo indietro sul giovanile, necessario per contenere i costi, e ritiene risolvibile con un po’ di pazienza il contenzioso con i tecnici, rilevando come la società più gloriosa e titolata d’Italia sia abbandonata a se stessa dalla città in cui ha fatto la storia di questo sport. Dopo la rapida conclusione dell’esperimento Mosaico, senza risorse, può rischiare anche la storica Olimpia, lasciando Ravenna senza volley di qualità, proprio nel momento del grande ritorno di immagine procurato dalla nazionale.

Marco Ortolani