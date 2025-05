Olimpia Teodora sfida Annia a Padova per il quinto posto nel campionato

Si chiude oggi, alle 17.30, a Padova il campionato dell’Olimpia Teodora, che affronta la formazione locale dell’Annia mettendo in palio il quinto posto, attualmente occupato dalle romagnole, ma insidiato dalle stesse venete, che potrebbero conquistarlo vincendo da tre punti.

La difesa del quinto posto non modifica le valutazioni sostanziali sull’ottima stagione delle giallorosse, "però – tiene a precisare il presidente Poggi – le ragazze si sono allenate con la consueta carica, nonostante la stanchezza e gli obiettivi principali già raggiunti. Per cui, sono certo che ci terranno a chiudere con un’altra vittoria".

Definiti il primo posto nella griglia playoff (conquistato dal VTB Bologna) e tre delle quattro retrocesse (Clementina, Eagles Padova e Futura Teramo), rimane l’attesa per altre due romagnole: l’Angelini Cesena contenderà al Vicenza il terzo posto playoff (il secondo è stato preso dal Riccione), mentre Forlì contenderà a Verona una salvezza che, poche settimane fa, sembrava improbabile.

A Padova l’Olimpia si presenterà al completo, recuperando Elena Missiroli, out sabato scorso per un doloroso colpo al viso subito durante il riscaldamento. Le ragazze e lo staff si ritroveranno, nei prossimi giorni, al Bagno Hookipa di Marina di Ravenna per una cena di saluto che sarà un arrivederci per qualcuna e un addio per altre. Probabili le conferme per buona parte del ’blocco ravennate’, formato quest’anno da 10 delle 15 atlete della rosa.

Dovrebbe rimanere a Ravenna il forte libero Franzoso, mentre saranno da valutare le posizioni di Casini, Marchesano, Pirro e Gabrielli. Probabile anche la conferma di coach Federico Rizzi. La squadra ha dimostrato, negli ultimi mesi, di essere competitiva per un ulteriore crescita in classifica. La società dovrà stabilizzare la categoria (la B1 è il’minimo sindacale’ per una città come Ravenna), riorganizzare il settore giovanile e attendere supporti più robusti per pensare in grande.

Marco Ortolani