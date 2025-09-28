Oltre 10mila euro per due piante monumentali

Un patrimonio unico, ma anche fragile e delicato da salvaguardare. Il pioppo e il gelso monumentali, così come alcune querce del bosco del Duca, sono attenzionati. Questi sono alcuni tra i tanti alberi monumentali tutelati del Comune di Cervia in base alla normativa regionale. Il Comune, infatti, risulta responsabile della gestione e della tutela di un esemplare di pioppo bianco (a Pisignano, in via Crociarone 8) e di un gelso bianco (a Cervia, in via Caduti per la libertà 131). Le piante, relativamente integre nell’aspetto, presentano però dal punto di vista morfologico e patologico condizioni di criticità strutturali che rendono necessari interventi di potatura e consolidamento e un’analisi eseguita da tecnici per mitigare il pericolo di caduta.

Per il pioppo e il gelso saranno spesi 10.492 dedicati, appunto, a interventi manutentivi e alla perizia tecnica. L’imponente gelso bianco (Morus alba) è divenuto nel corso della sua lunga vita - si stima che abbia più di 300 anni - uno dei simboli del patrimonio ambientale di Cervia. Per salvarlo dalla speculazione edilizia, per volontà del Comune di Cervia fu oggetto nel 1995 di uno spettacolare trapianto coordinato dall’Università di Bologna. Per le sue dimensioni eccezionali, interesse storico rilevante e ottime condizioni vegetative, questo esemplare monumentale è stato inserito nel 1977 nell’elenco degli alberi tutelati dalla Regione Emila Romagna e da allora il Comune di Cervia si è impegnato a preservare questa meraviglia naturale tramite diversi interventi di manutenzione.

Il pioppo bianco di Pisignano è invece una pianta di proprietà privata, di altezza pari a 30 metri e con uno sviluppo diametrico di 142 centimetri. È una pianta imponente, che sovrasta la casa colonica di diversi metri. Non è una pianta longeva, raramente raggiunge il secolo.

Il Comune di Cervia risulta anche responsabile della gestione e della tutela di alcune alberature che si trovano nel bosco del Duca D’Altemps, aventi carattere di monumentalità e come tali sottoposte a tutela regionale: nello specifico si tratta di querce. E quindi altri 25mila euro saranno destinati a interventi conservativi e di salvaguardia delle querce monumentali nel bosco del Duca. In particolare qui 77 esemplari necessitano di analisi eseguite da tecnici, oltre a lavori di rimonda del secco (potatura per eliminare le parti secche, morte o malate), riduzione della chioma ed eliminazione dei rampicanti e di branche compromesse per migliorare la morfologia delle chiome e prevenire ulteriori danni.

Ilaria Bedeschi