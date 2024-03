Oltre 150 giovani ciclisti domani a Cotignola per la Coppa Senio

Domani, con partenza alle 14.15 a Cassanigo-S. Severo di Cotignola, si correrà la 71esima edizione della storica Coppa Senio, gara ciclistica Fci per la categoria Juniores. Circa 150 ragazzi da tutta Italia, daranno vita alla gara, divenuta ormai classica nazionale, perché fu fondata nel 1946 da Paolo Nadiani e da allora (con qualche pausa per via della praticabilità delle strade) non si è più interrotta. "La caparbietà dei volontari delle due parrocchie Cassanigo e S. Severo – spiega Alfonso Nadiani – fa sì che anche quest’anno le nostre strade ospitino i campioni di domani".