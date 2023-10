Oltre 200 bimbi in attesa. Asili, grazie al Pnrr posti coperti entro il 2026

Sono poco più di 200, esattamente 229, i bambini in lista d’attesa per i nidi di Ravenna, che accolgono i bambini da 0 a 3 anni. "Di queste domande – spiega l’assessora all’infanzia Livia Molducci – 120 sono arrivate fuori termine, quindi durante l’anno. Le altre invece sono pervenute entro la scadenza. Del totale dei bambini in lista d’attesa, un centinaio appartiene alla categoria lattanti, cioè i più piccoli. Questi numeri sono diventati ormai fisiologici, nel senso che si ripetono più o meno uguali ogni anno, a dimostrare che c’è una richiesta costante che bisogna soddisfare. E che noi riusciremo ad assorbire quando saranno realizzati i nidi inseriti nei progetti finanziati dal Pnrr. Dovranno essere completati entro il 2026, quindi è ipotizzabile che possano essere in funzione per l’anno scolastico 20262027". Saranno realizzati uno in via Canalazzo, l’altro in via della Fontana, in zona Lama Sud.

I nidi comunali a Ravenna sono diciassette, di cui otto a gestione esternalizzata, cioè non gestiti direttamente dal Comune ma dalle cooperative. "Quest’anno – aggiunge Molducci – si è aggiunta una nuova sezione a Punta Marina Terme dove una sezione della materna priva di bambini, è stata trasformata in nido". Nel settore privato sono undici le sezioni nido all’interno delle scuole che fanno capo alla Fism, la Federazione scuole materne di ispirazione cattolica, con 204 posti. Sono dieci invece le sezioni totalmente private, nove dei quali hanno al loro interno posti convenzionati con il Comune, per un totale di 185 posti che aggiunti ai 776 comunali sono in tutto 961.

Diversa la situazione sul versante delle materne. "Qui – sottolinea l’assessora – i bambini in lista d’attesa sono in tutto 28. Si tratta però di richieste specifiche, di famiglie che hanno esigenza di mandare i loro figli in una precisa scuola. Infatti spesso nelle domande è presente solo un nome. Nelle materne di Ravenna ci sono ancora posti disponibili, ad esempio alla Monti nel quartiere Darsena o a Madonna dell’Albero". Riguardo alle materne, quelle comunali sono 19, per un totale di 1523 posti, quelle statali sono 13, con 890 posti e 14 sono quelle aderenti alla Fism con 950 posti. "Dove ci sono posti liberi conclude Molducci – abbiamo preferito diminuire i numeri in ogni sezione, arrivando a 25 bambini e non 26. L’offerta è ampia, per il prossimo anno dovremo fare una riflessione su Villa dell’Albero, la materna a Madonna dell’Albero, dove i bimbi sono molto pochi. Tanti infatti vanno a Ponte Nuovo, allora in base anche a quanti saranno gli iscritti per il 20242025 decideremo se mantenere la sezione o meno".

Annamaria Corrado