Oltre 200 famiglie evacuate nel Faentino

Sono circa 400 le persone che dal pomeriggio di ieri sono state raggiunte dalla richiesta di evacuazione del Comune di Faenza per l’allerta rossa emessa dalla Regione. A queste si aggiungono un centinaio di famiglie a Castel Bolognese. Sorvegliato speciale a Faenza è il Marzeno, che secondo le ipotesi al vaglio potrebbe aver rotto gli argini nelle prime ore del 3 maggio scorso a causa di alcuni lavori che sarebbero stati male eseguiti una decina d’anni fa.

La decisione di evacuare è arrivata dopo la riunione che si è tenuta ieri mattina tra la Prefettura, i sindaci e altri organi coinvolti nella gestione dell’emergenza. A Faenza i nuclei interessati sono quelli che risiedono in zone della città ritenute particolarmente sensibili e che rischiano di rimanere allagate: via San Martino, parte di via Sarna e di via Sbirra. Si tratta, in pratica, di quelle aree che più hanno sofferto nell’alluvione del 2-3 maggio. Ovviamente a queste aree si aggiungono i quasi cento sfollati residenti nell’attuale zona rossa, le strade del Borgo a destra dell’argine del Lamone che si sono allagate due settimane fa: via Cimatti, via Silvio Pellico, via Ragazzini e via Massimo D’Azeglio. Le comunicazioni di evacuazione sono state affidate agli agenti della polizia locale della Romagna Faentina che hanno percorso le strade e avvisato la popolazione suonando i campanelli dei residenti individuati nelle aree più fragili della città, oltre 100 nuclei familiari. A loro è stato comunicato che, in relazione all’emergenza meteo emanata dalla Protezione civile della Regione, i residenti erano invitati a lasciare le proprie abitazioni entro la notte, prima dell’arrivo delle piogge, e a rivolgersi ad amici o parenti per passare la notte. Per chi non aveva la possibilità è stato allestito il Palabubani, per poter passare la notte. Nelle altre aree a rischio di allagamenti, le zone più in basso a destra e a sinistra dell’argine del Lamone (tra cui via Lapi, via Renaccio e traverse) è stato effettuato un volantinaggio, in circa 500 civici, con un vademecum contenente alcune indicazioni, tra cui non recarsi sugli argini, andare ai piani alti delle abitazioni e non scendere in cantine e garage.

A Castel Bolognese le famiglie evacuate sono quelle nell’area già allagata lo scorso 2-3 maggio: i residenti delle aree golenali del fiume e in quelle prospicienti le zone in cui gli argini si erano già rotti a inizio mese: via Biancanigo dal ponte di Tebano a via Boccaccio, via Boccaccio, strada Rossi e via Burano. Allo stesso modo è stato allestito il palazzetto dello sport per l’accoglienza delle famiglie. "Gli agenti passano di casa in casa, porta a porta, per avvertire tutti – spiega il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza –. Siamo partiti poco prima delle 16 e si andrà avanti fino a stasera".

s.s.