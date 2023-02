Diminuiscono le immatricolazioni sostanzialmente in tutte le sedi dell’Alma Mater (eccetto Cesena, cresciuta dell’1,9%). A Ravenna si è passati dalle 1.331 matricole dello scorso anno alle 1.126 attuali. Meno 15%. "Sono numeri che ci aspettavamo – ha spiegato il rettore Giovanni Molari durante la presentazione dei dati – dopo i due anni eccezionali della pandemia e il ritorno della didattica in presenza". Tra i problemi che si trovano ad affrontare gli studenti c’è la carenza di alloggi (e i relativi costi esorbitanti degli affitti).

"Il calo dopo non mette in discussione lo sviluppo ulteriore dell’Ateneo – afferma Giannantonio Mingozzi del Pri – semmai accentua l’urgenza di nuovi servizi. E Ravenna vanta un credito di investimenti da Stato, Regione e Ateneo perchè tutte le sedi oggi universitarie sono il frutto di impegni di Comune, Provincia, Fondazione Flaminia, Gruppo Cassa, Confindustria, Camera di Commercio, imprese per citarne alcuni".