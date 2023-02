Oltre 400 gli alberi e gli arbusti distribuiti alla cittadinanza

Sono stati oltre 400 stati gli alberi e gli arbusti che lo scorso fine settimana volontari e personale del Servizio Ambiente, manutenzione del verde e decoro urbano dell’Unione faentina hanno distribuito alla cittadinanza. L’iniziativa, in collaborazione con la Regione, è realizzata per sensibilizzare sull’importanza del verde urbano. Le piante, in totale circa 2.000, sono state fornite dai vivai dell’Emilia Romagna ed erano state consegnate ai tecnici del verde faentino. Una parte è stata distribuita ai cittadini che ne facevano richiesta e in base agli spazi a disposizione, un’altra parte verrà piantumata nelle aree verdi della città, nelle rotatorie, angoli che necessitano rimboschimento urbano e così via. In passato le piante sono state messe a dimora in spazi verdi di Santa Lucia mentre sicuramente, quelli appena consegnati dalla Regione andranno a Errano e nella rotatoria nei pressi dell’autostrada, dove in passato sono state impiantate decine di alberature per la creazione di un bosco urbano. Finite queste operazioni, la restante parte, qualche centinaio, verrà nuovamente messa a disposizione della cittadinanza durante un nuovo appuntamento, un sabato mattina, in piazza della Libertà che sarà a breve messa in calendario. La mattinata dedicata alle donazioni di alberi ha avuto un ottimo riscontro di faentini che in centinaia si sono rivolti al banchetto allestito ai piedi della scalinata del sagrato della cattedrale di faenza dove sono stati anche consigliati dai volontari di associazioni ambientaliste e dai tecnici del Servizio verde.