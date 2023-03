Oltre 600 firme per il Green Go bus alla Filanda

Un bus che si chiama desiderio: sono 600 i firmatari della petizione attivata dalla consigliere comunale leghista Roberta Conti per ripristinare la linea del Green-Go Bus che fino a una quindicina di giorni fa collegava piazza della Libertà al parcheggio del centro commerciale La Filanda, dove ha sede anche la Casa della Salute. Da poco più di due settimane la linea è infatti stata soppressa, in quanto il Comune ha preferito deviarla, in modo da collegare la piazza al parcheggio del centro commerciale Il Borgo, in modo da creare una linea che consentisse il trasporto elettrico dei cittadini residenti nel Borgo Durbecco. Ma a svariati residenti della zona nord, così come ai frequentatori della Casa della Salute, la cosa non è andata giù: "In appena quattro fine settimana abbiamo raccolto già seicento firme", rivendica Roberta Conti. "La dimostrazione di quanto quel bus avesse migliorato la vita di molti cittadini, riuscendo a dare vita a quello che molte città cercano di realizzare da decenni, e cioè un parcheggio scambiatore dove le persone possono lasciare l’auto e raggiungere il centro con i mezzi pubblici. Lì l’obiettivo era stata raggiunto, consideriamo paradossale che la linea sia stata soppressa". Va detto che non lontano ferma una linea di Start Romagna, ma si tratta di un bus a pagamento, e non elettrico. "Riteniamo che un servizio, una volta messo a disposizione dei cittadini, sia da considerare acquisito", interviene il deputato leghista Jacopo Morrone, a Faenza per perorare la causa. "Quella linea oltretutto non ci risulta fosso sottofrequentata".

I promotori dell’iniziativa ovviamente non chiedono che a subire la decurtazione di una linea di Green-Go Bus siano ora gli abitanti del Borgo: "la linea che collegava il centro e La Filanda crediamo possa essere ripristinata senza la necessità di sopprimere quella che da una quindicina di giorni serve il Borgo Durbecco. Non vediamo perché non possano esistere tre linee di questo tipo a Faenza, a servizio ciascuna di un parcheggio scambiatore. Se occorre un investimento aggiuntivo in questo senso il Comune deve avere il coraggio di metterlo in agenda: la transizione ecologica e l’approdo a un centro storico progressivamente meno frequentato dalle auto passano anche da sforzi come questi".

Filippo Donati