Oltre 8.500 euro per i letti nei seggi

Le campagne elettorali le pagano, ovviamente, i privati: partiti, candidati, eventuali donatori. Ma le elezioni costano anche per le casse pubbliche. Tra le voci di spesa comparse in questi giorni tra le delibere dirigenziali del Comune c’è l’allestimento dei letti in cui le forze dell’ordine potranno dormire nei seggi, nella notte tra il 25 e il 26 maggio, nel bel mezzo delle votazioni: ben 8.564 euro e 40 centesimi per noleggiare 124 set di biancheria per il periodo dal 19 al 28 maggio, in cui verranno allestiti i seggi, e altri 110 per il periodo dal 3 all’11 giugno, in caso di ballottaggio. I set comprendono una coperta di lana, due lenzuola, un cuscino e una federa per letto singolo e a fornirli sarà la ditta Lavanderia Dalta srl di Argenta, che, si legge, "ha confermato i prezzi applicati per il servizio di noleggio biancheria svolto in occasione delle Elezioni Regionali del 17 e 18 novembre 2024".

La discrepanza nel numero dei set tra votazione e ballottaggio (che avverrebbe, nel caso, l’8 e 9 giugno) è data dal fatto che nel primo caso saranno in servizio anche 14 agenti di polizia locale, in risposta a una richiesta di supporto arrivata dalla Prefettura.