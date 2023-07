Oltre due anni di odissea Riaperto il ponte di Savarna

È stato riaperto ieri al transito il ponte di Grattacoppa a due anni e mezzo dalla chiusura. I lavori di asfaltatura sono terminati in settimana, seguiti dall’installazione dei guard rail, dei giunti e della segnaletica. Nel mese di luglio, come ha precisato nei giorni scorsi il Comune in una nota, ’verranno svolte ulteriori lavorazioni senza necessità di interrompere la circolazione’. Tirano dunque un sospiro di sollievo i residenti di Savarna e chi utilizza l’infrastruttura per spostarsi.

"Quello che continuiamo a non

comprendere è come sia stato necessario aspettare tanto per completare un’opera normale, di quelle che facevano già i romani ben prima di fondare un impero. Parliamo di un ponte, non di una stazione spaziale", attacca Ravenna in Comune.

Le limitazioni, viste le condizioni del ponte, sono state progressive. "Prima sono stati interdetti al passaggio i mezzi con peso superiore a 40 tonnellate – ricorda la lista –. Poi il divieto è stato allargato a quelli superiori a 20

tonnellate". Nel 2018 il Comune inserì il rifacimento nel piano degli investimenti. L’inizio dei lavori era previsto per ottobre 2019. In realtà, di rinvio in rinvio, l’inizio è slittato sempre più in avanti nel tempo. Tra una traversia e l’altra, solo l’8 marzo 2021, venne disposta la chiusura integrale al traffico del vecchio ponte per la sua successiva demolizione. L’amministrazione fissò poi la fine dei lavori entro marzo 2022. E siamo a oggi.