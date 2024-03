Oltre mille visitatori grazie al Fai

Sabato e domenica scorsi in occasione delle “Giornate di Primavera” organizzate dal Fai, il complesso della sede del Rione di Borgo Durbecco, composto dalla chiesa della Commenda e dall’adiacente chiostro della Magione, è stato aperto pubblico.

Più di mille visitatori hanno potuto interessarsi alla storia del nobile commendatario Fra Sabba da Castiglione (1480-1554) che in quei locali visse dal 1518 fino alla morte e che ne ideò la struttura che ora conosciamo. L’itinerario culturale, al cui interno si inseriva la tappa in Piazza Fra Saba, proseguiva poi presso la pinacoteca di Faenza, dove sono conservati alcuni pezzi riferibili alla vita del nobile commendatario "Siamo molto contenti dell’ottima riuscita dell’iniziativa e siamo grati al Gruppo Fai di Faenza e alla Delegazione di Ravenna", commenta il Borgo Durbecco in una nota.