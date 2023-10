Oltre tre milioni per le frane e il fango

Fango, frane, ripristino della viabilità e studi a professionisti: ammontano a oltre 3 milioni di euro gli ‘impegni di spesa’, recentemente approvati, in alcuni dei Comuni dell’Unione faentina per i lavori realizzati in somma urgenza dopo l’emergenza delle due alluvioni di maggio. Sul sito dell’Unione faentina infatti sono state recentemente pubblicate le determine di quattro dei sei comuni dell’Urf colpiti dalle alluvioni del 2 e 3 maggio e del 16 maggio. Per lo più si tratta di determine da parte dei dirigenti dei lavori pubblici dell’ente per affrontare solo alcune delle spese immediate patite in favore di aziende che nel momento della piena emergenza si sono rese disponibili a intervenire ripristinando la viabilità nelle strade, questo in particolar modo nei comuni collinari dell’Unione, e per la pulizia da acqua e fango dalle cantine, dai garage e dalle abitazioni. Al momento, i dati riportati sono esclusivamente quelli recentemente pubblicati dai Comuni di Casola Valsenio, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.

Entrando nel dettaglio si legge ad esempio che per il Comune di Riolo Terme l’Unione ha fatto un impegno di spesa per 51.604 euro per interventi di rimozione fango, realizzazione di un guado provvisorio in via Caduti dei Crivellari e per la progettazione di risoluzione delle frane. Il Comune di Solarolo ha invece effettuato un impegno di spesa pari a 94.661 euro per trasporto, terra e fanghi, taglio dell’erba delle banchine, lavori di spurgo, per la ri-sagomatura di alcuni tratti dei fossati e per il noleggio di camion con braccio ‘ragno’. Molto pesante il conto per un piccolo comune come Casola Valsenio dove l’Unione ha effettuato impegni di spesa per quasi un milione di euro per ripristinare la viabilità in alcune strade dopo le frane in via Lama, via del Monte, via Colombarina, via Settefonti, via Olivelli e via Breta.

Capitolo a parte è quello di Faenza dove l’impegno di spesa, per ora, ha quasi dell’astronomico e solo per eliminare il fango da strade, cantine, garage e smaltimento di alcuni rifiuti particolari. La cifra per la quale è stata pubblicata la determina con perizia giustificativa delle prestazioni richieste e contenente gli interventi necessari a rimuovere le situazioni di criticità e pericolo per la pubblica incolumità ammonta complessivamente a 2.141.208,76. La spesa rientra tra quelle per le quali è stato disposto il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. Entrando nello specifico sono quattordici le ditte, arrivate un po’ da tutta Italia, che hanno prestato la loro opera nella città per la rimozione dei fanghi di deposito dalle cantine, immobili, strade, servizio di svuotamento, pulizia e smaltimento di gasolio (contenuto in garage e cantine).

