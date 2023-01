Oltre un anno di attesa per la rotonda delle tartarughe: perché?

Dal 2007 le tartarughe della rotonda di Ponte Nuovo, opere diventate elemento caratterizzante della principale entrata da sud nella città, facevano bella mostra di sé grazie a un progetto pensato dagli iscritti al corso di ‘Mosaicista progettista’ del 2006 e a una conseguente delibera firmata dall’allora assessore Gabrio Maraldi con la quale l’amministrazione finanziò i materiali (polistirolo e mosaico) e le opere edili per circa 5mila euro.

Nella notte di Capodanno del 2021 però furono distrutte da un automobilista che perse il controllo del mezzo, e ora, a poco più di un anno di distanza, ecco circolare la notizia del loro ritorno, informazione più che ufficiosa essendo stata diffusa dalla giunta comunale (...) per bocca dell’assessore Del Conte, generando soddisfazione e un certo interesse fra i residenti della località. Da ciò che si è potuto leggere il ritorno sarebbe previsto per "il mese di aprile" (...). Ciò che non viene detto è che per 12 mesi nessuno si è minimamente interessato della questione: le parole dell’assessore parlano infatti di un "ritorno" che (uso le parole alla lettera) sarebbe stato "rallentato meramente dal lavorìo burocratico sulla pratica assicurativa", dato che dovrà essere la compagnia dell’automobilista a coprire i costi di restauro. Ora se il tempo trascorso sarebbe stato comunque troppo (per una questione del genere basta inviare all’assicurazione una pec nella quale si chiedono i danni) accade invece che, interpellata sulla questione, la compagnia di assicurazioni dell’automobilista affermi di non aver mai ricevuto alcuna richiesta da parte degli uffici del Comune, tanto da archiviare la pratica.

La domanda che ho ritenuto allora di porre al sindaco, con un’interrogazione in consiglio comunale, è di quale "lavorìo burocratico" si parli nella dichiarazione dell’assessore: se (...) la dichiarazione sia stata rilasciata in buona fede e sia frutto solo di una leggerezza e di un mancato approfondimento e cosa sia stato invece realmente fatto davvero dagli uffici competenti per la questione, tanto da riuscire ad accumulare incredibilmente un anno di totale inattività. Mi piacerebbe sapere inoltre su quale base si dichiari di poter concludere i lavori per il prossimo mese di aprile. Non si tratta di una questione vitale, ma non è certamente ammissibile che un assessore rilasci dichiarazioni inesatte e se forse le tartarughe ad aprile arriveranno davvero, per ora Ponte Nuovo si deve accontentare delle bufale.

Nicola Grandi

consigliere comunale e capogruppo di Viva Ravenna