Omaggio a Dalla e Battisti Concerto di Michele Fenati

È un nome caldo, quello di Michele Fenati. Il suo ultimo album attualmente in lizza al Premio Tenco, “Dall’altra parte del mare”, composto da 11 brani inediti è uscito lo scorso inverno con ottime recensioni, non ultima sulla storica rivista. E ora, dopo le “fatiche” in sala di registrazione, il cantautore ravennate sta portando il suo spettacolo dal vivo, un’attività che porta avanti in Italia e in Europa da ormai trent’anni, alternando sul palco le proprie canzoni (ha all’attivo sei album) e i brani più celebri dei cantautori italiani. Il suo tour fa tappa oggi alle 21, a Lugo, al Parco delle Lavandaie: qui, il cantautore si esibirà in un concerto-omaggio a Lucio Battisti e Lucio Dalla, nell’80 anniversario della nascita di entrambi. Oltre a Fenati, voce e chitarra, saranno sul palco il pianista Vincenzo Fabbri, Gabriel Martinotti al violino e Fabio Gaddoni al violoncello.