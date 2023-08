Omaggio a Don Minzoni I fiori di Mattarella per il sacerdote ucciso

Dopo la tappa al Meeting di Rimini nel giorno di chiusura, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto ieri pomeriggio ad Argenta, per deporre una corona di fiori sopra la tomba di don Giovanni Minzoni, a ricordo del centenario della uccisione del sacerdote ravennate da parte dei fascisti, il 23 agosto 1923. Appena si sentono i rumori delle pale dell’elicottero le persone assiepate davanti al duomo di Argenta iniziano a rumoreggiare. Braccia al cielo. Il grido è "Dai presidente, ti aspettiamo". Poi l’attesa. Cinque minuti, che sembrano eterni. Il caloroso abbraccio al presidente. Ed ecco il corteo. Il capo dello stato, Sergio Mattarella, esce dall’auto. Lo aspettano, tra gli altri, il sindaco Andrea Baldini e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Un minuto di raccoglimento davanti alla tomba del sacerdote antifascista nel duomo di Argenta, poi un saluto alla folla che si era radunata davanti alla chiesa e un passaggio alla lapide e al grande murales che si trovano nel posto, a pochi metri, in cui il sacerdote è stato ucciso dai fascisti. Si è conclusa così la breve ma significativa visita ad Argenta del apo dello Stato. Nato a Ravenna nel 1885, don Minzoni partecipò alla prima guerra mondiale come cappellano militare, e per questo fu decorato. Tornato dalla guerra, divenne parroco ad Argenta, dove da subito si oppose alle violenze dello squadrismo fascista, in un territorio pesantemente segnato dagli scontri politici del biennio rosso.