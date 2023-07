Omaggio a Grazia Deledda I suoni della sua Sardegna

È a Grazia Deledda che Ravenna Festival rende tributo con il nuovo appuntamento della rassegna ‘Il Trebbo in musica’. Appuntamento stasera, alle 21.30, nell’Arena dello Stadio dei Pini a Milano Marittima (ore 21.30, posto unico 22 euro, ridotto 20. Info e prevendite: 0544-249244, www.ravennafestival.org, Iat Cervia 0544-974400, Iat Milano Marittima 0544-993435).

Lo spettacolo si chiama ‘Con Grazia’ – a cura di Marcello Fois e in collaborazione con l’associazione “Grazia Deledda, una Nobel a Cervia” – è un racconto affidato alla scrittrice Sandra Petrignani e all’attrice Francesca Gatto. E la musica? È un viaggio nella memoria, grazie a Luigi Lai alle launeddas, arcaico strumento la cui origine si perde nel mistero del periodo nuragico, affiancato dalla grana densa della voce di Elena Ledda e da Mauro Palmas alla mandola e al liuto cantabile.

Nei quasi cent’anni trascorsi da quella foto con dedica, Cervia è naturalmente molto cambiata; non è invece cambiata, ma è cresciuta al passo coi tempi, la sua vocazione turistica. Né è mutato l’amore, corrisposto, per quella scrittrice che è stata la prima e unica donna italiana a vincere il Nobel per la letteratura. Della Cervia dove Grazia Deledda (nella foto) passeggiava lungamente in spiaggia, pineta o salina rimane la stazione con il suo “tetto rosso”, dove scese per la prima volta nel 1920, dopo una dozzina di ore di viaggio da Roma

L’omaggio alla scrittrice non può che passare anche dai suoni di quell’isola e nessuno meglio di Luigi Lai, classe ’32 e maggior interprete vivente di una tradizione di cui custodisce e continua a elaborare il repertorio, riesce a trasmettere tutta la magia delle tre semplici canne, le launeddas. Al suo fianco Elena Ledda, fra le più rappresentative voci della Sardegna in musica e artista che ha collaborato con De André, Fresu e Noa. Ledda ha condiviso progetti, concerti e dischi con Mauro Palmas, compositore, strumentista e ricercatore della musica popolare che ha fondato il gruppo Suonofficina nel 1977 per aprire la tradizione sarda a incontri e sperimentazioni con le musiche di tutto il Mediterraneo.