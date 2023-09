Omaggio a Ivano Marescotti Inaugurato il murales per lui

È stato inaugurato nei giorni scorsi a Villanova di Bagnacavallo il murales per Ivano Marescotti in via Superiore 35, vicino alla casa in cui viveva il celebre attore venuto a mancare lo scorso marzo a 77 anni. Per l’occasione erano presenti oltre cento persone, tra cui diversi amici di Marescotti. Sono intervenute la moglie Erika Leonelli, l’assessora alla Cultura del Comune di Bagnacavallo Monica Poletti e la consigliera regionale Mirella Dalfiume.

L’opera, realizzata da Massimiliano Marianni, è un ritratto dell’attore grande 2,5x2,5 metri. È riportata anche una citazione del famoso monologo di Marescotti sulla Romagna: "S’u n’fos che… (se non fosse che…)".

"L’artista Massimiliano Marianni è riuscito a riprodurre fedelmente la sua immagine e sembrava di averlo ancora una volta tra noi – commenta Milena Pagani, portavoce del gruppo di volontari ’Villanova, gente che posto!’, che assieme all’associazione Il Senato’ e al Consiglio di Zona ha curato il progetto – Quest’opera si aggiunge ai tanti murales, oltre venti, che sono stati realizzati e alle diverse iniziative di riqualificazione della frazione

bagnacavallese. Villanova di Bagnacavallo è un paese con poco più di duemila abitanti, ma con un forte senso di appartenenza dove i cittadini si prodigano per riqualificare costantemente il posto in cui abitano. I murales hanno un valore sociale e amplificano e comunicano la nostra identità e stanno diventando un buon motivo per venire a trovarci".