Omaggio a Liverani in biblioteca

Domattina alle 10 verrà inaugurata la mostra ‘Omaggio a Romolo Liverani’, con la quale la Biblioteca di Faenza, depositaria di 14 album di disegni, intende rendere omaggio al grande artista faentino scomparso nel 1872. L’esposizione sarà allestita nella prestigiosa sala del Settecento e sarà corredata di pannelli illustrativi curati dalla storica dell’arte Marcella Vitali.

Seguirà, alle 11.30, il concerto ‘Ricreando suoni perduti’ della musicista Vania Dal Maso, che eseguirà musiche per tastiera del ‘300 e ‘400.

Per il settimo anno consecutivo la musica tornerà a suonare tra le pareti dell’ex convento dei Servi di Maria, che dal 1825 ospita la Biblioteca comunale. Il tradizionale appuntamento con la musica è organizzato in collaborazione con il Collegium Musicum Classense nell’ambito della rassegna ‘Tasti, antico ma non solo’.

