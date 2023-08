Omaggio a Marescotti Un murales a Villanova

Villanova di Bagnacavallo è pronta a ricordare Ivano Marescotti a pochi mesi dalla sua scomparsa. A farlo, in modo permanente, sarà un murales che sarà inaugurato sabato prossimo, il 2 settembre alle 19. L’opera che ritrae Marescotti, dipinta su un pannello dall’artista Massimiliano Marianni, sarà posizionata lungo la via principale del paese, in via Superiore 35, in prossimità di quella che è stata l’abitazione dell’attore. All’interno del pannello è riportata anche una delle frasi più note del monologo sulla Romagna che Marescotti amava spesso recitare, "S’u n’fos che….(se non fosse che…)".

All’inaugurazione del murales saranno presenti la moglie dell’attore, scomparso nel marzo scorso all’età di 77 anni, Erika Leonelli, oltre all’assessora alla cultura del comune di Bagnacavallo Monica Poletti e la consigliera regionale Mirella Dalfiume.

Quella dei murales è ormai un’arte consolidata a Villanova di Bagnacavallo. Il progetto di riqualificazione del paese, ideato un anno fa dal gruppo di volontari ’Gente che posto!’, ha consentito fino a ora di abbellire la frazione per renderla turisticamente attrattiva con 19 murales realizzati sulle pareti delle case da artisti volontari che hanno fissato sui muri particolari e caratteristiche del luogo: dall’importanza delle erbe palustri, al quale è dedicato l’ecomuseo, a elementi tipici del paesaggio fino alla raffigurazione dei mestieri più antichi.

In questo contesto rientra la celebrazione di Marescotti, da sempre legato alla sua terra, nonostante il successo che l’ha portato a lavorare con i più importanti registi cinematografici del panorama internazionale. Il murale-ritratto, di dimensioni 2,5x2,5 metri, andrà così a valorizzare l’importanza che Marescotti e Villanova hanno avuto l’uno per l’altra. Alla cerimonia di inaugurazione seguirà, alle 20, presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di via Ungaretti 1, dove peraltro Marescotti organizzò il matrimonio con la moglie Erika Leonelli, un evento a ricordo dell’attore. La serata prevede la proiezione di una delle sue interpretazioni teatrali dal titolo ’Il silenzio anatomico’, tratta da un’opera di Raffaello Baldini. L’ingresso è a offerta libera. Per partecipare è gradita la prenotazione da comunicare allo 0545 280920 o tramite l’indirizzo mail [email protected].

Monia Savioli