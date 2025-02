Omaggio a Pirandello

Alle 21, presso il teatro Rasi di Ravenna (via di Roma 39), andrà in scena la commedia ‘Questa sera si recita a soggetto’ di Luigi Pirandello, che vedrà sul palcoscenico i 25 allievi del laboratorio teatrale ’Sivainscena’, diretti da Alessandro Braga.

I ragazzi faranno vivere i numerosi colpi di scena, di un testo che racconta del teatro nel teatro e dove il pubblico è attore con gli attori. Un capolavoro di caos organizzato, un testo spiazzante, moderno, divertente nonostante l’opera sia classificata come dramma. Per lo spettatore sarà come "spiare dal buco della serratura per poter scoprire cosa succede dietro al sipario", suggerisce una nota della compagnia, con il vantaggio che il copione è scritto da un autore premio Nobel per la letteratura.

Costo per singolo biglietto (con assegnazione di posti): intero 10 euro; ridotto 8 (informazioni presso la biglietteria); per i soci Capit ingresso a 7 euro. I tagliandi i possono essere acquistati oggi presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio degli spettacoli oppure online sul sito www.vivaticket.it.

L’iniziativa è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Ravenna e la BCC Banca di Credito Cooperativo ravennate imolese e forlivese.