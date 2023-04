Omaggio a Saint Exupery

Il nuovo appuntamento nell’ambito de ‘La Stagione dei teatri-famiglie e scuole’, previsto per domani, è stato anticipato a stasera, alle 17, al teatro Rasi di Ravenna, dove andrà in scena ‘Viaggio in aereo’, spettacolo a cura di Ezio Antonelli, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni.

Creazione cult del teatro per ragazzi, lo spettacolo è liberamente ispirato a un classico della letteratura per l’infanzia, ovvero ‘Il piccolo principe’ di Antoine de Saint-Exupéry. Un aviatore con l’aereo in panne nel deserto vive un inaspettato incontro con un bambino, il piccolo principe dalla sciarpa d’oro, piovuto dal cielo. L’aviatore vede il mondo con gli occhi dell’adulto sicuro delle proprie conoscenze e della propria esperienza. Il Piccolo Principe invece, all’apparenza debole e indifeso, rivolge al mondo uno sguardo bambino e racconta all’aviatore il proprio pianeta d’origine, gli incontri con gli abitanti degli altri asteroidi, le sue esperienze sulla terra. Ne diventa così maestro, portandolo in un viaggio alla riscoperta della purezza.

Lo spettacolo è con Pietro Fenati, che ne cura anche la regia, Elvira Mascanzoni e Gianfranco Tondini. Scenografia a cura di Ezio Antonelli, figure di Ezio Antonelli, Sara Maioli, Elvira Mascanzoni. Musiche originali di Luciano Titi, luci e audio di Alessandro Bonoli, organizzazione William Rossano e Sara Maioli.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al numero 0544-36239