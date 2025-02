Omaggio a San Francesco

Ecco i prossimi due appuntamenti di ’Francesco ‘26’ (rassegna iniziata lo scorso anno in vista dell’anniversario della morte di San Francesco) e ’Musica e Spirito’. Alle 18.30 di stasera , la basilica di San Francesco ospiterà ’Amore e maraviglia e dolce sguardo’, una serata di poesia e musica per celebrare l’800esimo anniversario del Cantico delle Creature. L’evento è a cura di Rinascimento Poetico in collaborazione con il Centro Dantesco e la Cappella Musicale di San Francesco. Le letture saranno accompagnate dal commento musicale di Giuliano Amadei all’organo, del soprano Annarita Venieri e di Olena Melnyk, quest’ ultima sulle note del bandura, strumento e ucraino.

Domani invece, sempre alle 18.30, la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco proporrà il ’Concerto per clarinetto e archi KV 622’ di Mozart, con il soprano Annarita Venieri, il tenore Alex Camporesi e il clarinettista Fabio Battistelli, diretti da Amadei. I due eventi sono con ingresso ad offerta libera.