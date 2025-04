Omaggio a Tonino Guerra. E ’Downburst’ di Franchini-Berardi

Il festival Corti da Sogni si trasferisce al teatro Rasi per la terza serata di proiezioni. Alle 20.30 omaggio a Tonino Guerra col corto di animazione ’Tango Tonino’ del regista russo Boris Korshunov prenderà ispirazione dalle parole pronunciate da Guerra che una volta disse ’La vita non è mai troppo lunga’. Accompagnate da una particolarissima tecnica di animazione, il corto è ambientato nel freddo inverno di Mosca, la madre di Laura, moglie di Tonino, circondata da regali e disegni di Tonino, mette un disco sul fonografo. I suoni del tango danno vita ai disegni animati e agli abiti, trascinandola in una danza di ricordi.

Seguirà il corto italiano ’In our hands’ di Camillo Sancisi e la struggente opera ’Palestine islands’ dei registi palestinesi Nour Ben Salem e Julien Mananteaus. Seguirà l’evento speciale ’Downburst’ (nella foto), realizzato da due giovanissimi registi ravennati: Matteo Franchini e Emma Berardi. Un’opera che riesce però a toccare le corde dello spettatore e che ha già saputo conquistare riconoscimento nel panorama cinematografico italiano. In sala saranno presenti i registi e l’interprete Andrea Salicetti.

La proiezione dei corti in concorso prevede poi l’opera irlandese ’Room taken’ di Tj O’Grady-Peyton, in cui un senzatetto si introduce in una casa abitata da un’anziana cieca e che vive sola. L’uomo non si vuole fare scoprire, ma l’udito della donna è finissimo. Tra i due si instaurerà un inaspettato e commovente rapporto di supporto reciproco che farà apparire il loro mondo un po’ meno inospitale e solitario. Arriva poi dalla Turchia, il toccante ’Chicken broth soup’ di Deniz Büyükkırlı in cui una giovane donna arriva in ospedale denunciando la morte del marito. Inizialmente sembra essere deceduto per un infarto, ma l’autopsia mostra elementi che fanno dubitare fortemente di questa ipotesi.

La sera prosegue con il cinema italiano e il corto ’Amarena’ di Sabrina Iannucci e le belle interpretazioni dell’attrice faentina Cecilia Bertozzi e di Giovanni Anzaldo. Chiudono il programma della serata il corto africano ’Ayo’ di Yolande Eckel e Françoise Ellong-Gomez (Camerun), e l’opera taiwanese di animazione ’Monyi’o’ di Hu-Hsiang Tao. Costo di ingresso 5 euro (ridotto a 3 euro per under 25 e over 65).