Omaggio ad Adriano Pilotti, il pittore della natura

Presso Palazzo Rasponi, a Ravenna, è visitabile i fino al 16 aprile la mostra ‘I miei giardini’. L’esposizione vuole essere un omaggio ad Adriano Pilotti, con opere dipinte nel periodo 1980-1990, dedicate una delle tematiche da lui più rappresentate ed amate: quella dei fiori e dei giardini. La mostra, contemporanea a quella dedicata al patrimonio artistico degli ospedali di Romagna, diviene un ricordo ancora più toccante per questo artista riservato, che per tutta la vita ha operato come tecnico sanitario proprio presso l’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. L’iniziativa è inserita nel percorso ’Novecento rivelato’.

Pilotti nacque a Fusignano il 16 febbraio 1951 ed è scomparso il 21 novembre 2022. Iniziò a dipingere nel 1970, dedicandosi alla pittura, al disegno, all’illustrazione ed al fumetto. Nonostante la vasta produzione pittorica, fortemente dedicata all’ambiente naturale, sono rarissime le sue presenze espositive

Orario di visita: dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19. Sabato domenica e festivi dalle 10.30 alle 19. Chiuso al lunedì ingresso libero