Omaggio ad Andy Warhol. Tulipani in mosaico da Ravenna sulla tomba dell’artista a Pittsburgh

La tomba di Andy Warhol a Pittsburgh avrà i colori dei tulipani in mosaico realizzati a Ravenna, nel laboratorio dell’associazione Dis-Ordine. Il mosaico, su un disegno che Francesco Clemente ha realizzato appositamente, è stato presentato ieri al Mar da Marcello Landi, presidente di Dis-Ordine. "Il progetto – ha spiegato – è nato tre anni fa, un po’ per caso, un po’ per volontà. Venne fuori nel 2021 in occasione di una conferenza con Angela Vettese alla Casa Matha sulla presenza di Dante in Andy Warhol. La madre di Warhol era di origine slovacca e di religione cattolico bizantina, e infatti il cimitero di Pittsburgh è bizantino. Non solo, nel 1985 Nino Carnoli aveva tentato di portare Warhol a Ravenna con una grande mostra, ma non era riuscito a convincere gli amministratori locali. Insomma i legami con la città c’erano e l’idea del mosaico per la sua tomba si è trasformata in una sorta di omaggio, di risarcimento per non essere mai riusciti a portare nella nostra città il padre della Pop Art che, invece, aveva soggiornato a Ferrara in occasione di una sua mostra".

La tomba dell’artista a Pittsburgh è spoglia, a eccezione della costante presenza di bottigliette di Coca Cola e lattine di zuppa Campbell lasciate dai visitatori, ecco allora partito il progetto. "A quel punto – prosegue Landi – bisognava trovare il modo di contattare gli eredi. Siamo riusciti a farlo grazie a Eleonora Gardini che ci ha fatto conoscere una figura importantissima del mondo dell’arte italiano e internazionale, Damiana Leoni. Ci siamo così potuti confrontare con il nipote di Warhol, Donald Warhola, ed è iniziato un carteggio che si è concluso con la sua approvazione". Rimaneva un ultimo ‘ostacolo’ da superare: trovare il soggetto. "Avremmo voluto utilizzare i suoi fiori – conclude Landi – ma non è stato possibile, ancora una volta è stata la casualità a venirci incontro, perché dopo aver visto alcune immagini di Warhol con Francesco Clemente abbiamo pensato che avrebbe potuto aiutarci. Con l’aiuto sempre di Damiana Leoni, Clemente è stato coinvolto nel progetto e ci ha inviato un suo disegno che è diventato il cartone per il mosaico. Mosaico che, tra l’altro, gli è piaciuto moltissimo".

L’opera, 89x26x4 centimetri, è stata realizzata con smalti vetrosi originali della vetreria Orsoni di Venezia da Sofia Laghi e Isabella Merendi con la supervisione di Elena Pagani e Marcello Landi e l’assistenza tecnica di Tommaso Bonzi e di Edoardo Missiroli. Dopo la presentazione ravennate i Tulipani di Andy Warhol, tra i suoi fiori preferiti, partiranno alla volta degli Stati Uniti per essere collocati nel cimitero di St John, nel Parco del Bethel.