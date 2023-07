Omaggio ad Astor Piazzola con Celeste Gugliandolo

Prosegue in centro storico a Ravenna la rassegna ’Le stelle di Galla Placidia’, organizzata dall’ Ensemble Mariani. Stasera alle 21.30 in piazza San Francesco, va in scena ’La musica di Astor’, con chiaro riferimento grande Astor Piazzolla, con Celeste Gugliandolo e Tree Pour Tango, un concerto con ingresso gratuito.

Seconda classificata a Xfactor5 nel 2012, Celeste Gugliandolo pubblica tre album con l’etichetta Sony Music e un album con l’etichetta inglese BlackCat.

È attualmente conduttrice televisiva di “Xfactor on Ice” e vocal coach della trasmissione “Verdi a Modo Mio” prodotta da DeaKids per Sky. Finalista ad Area Sanremo Giovani 2016 e ai Wind Music Awards 2014 partecipa successivamente a numerosi radio tour in tutta Italia.

Per l’occasione stasera Celeste proporrà uno spettacolo con i più grandi successi della tradizione campera e i più recenti tanghi canciòn della Guardia Vieja passando per le intramontabili milonghe e la corrente ’evoluzionista’ della Guardia Nueva.