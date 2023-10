Omaggio ai volontari. L’alluvione di maggio e il coraggio delle associazioni

Il volontariato in festa. Ieri nella sala consiliare del Comune di Ravenna, dopo i saluti istituzionali a cura dell’assessora Federica Moschini e della Consulta del volontariato di Ravenna è stato proiettato un cortometraggio di 40 minuti per presentare e rappresentare il mondo del volontariato. La Consulta e il Villaggio del Fanciullo hanno premiato tre associazioni che sono state vittime dell’alluvione e dopo il Comune di Ravenna ha premiato il cittadino e la cittadina solidale. Ogni associazione ha proposto un proprio nome e i riconoscimenti sono stati consegnati dall’assessora Moschini che ha letto le diverse motivazioni, e dal prefetto Castrese De Rosa. I riconoscimenti e gli attestati sono stati consegnati tra gli applausi e la gioia dei presenti, molti dei quali indossavano t-shirt con il logo della propria associazione. Non sono mancate le foto per immortalare il momemto, tante quelle di gruppo. Nel pomeriggio la festa si è trasferita in piazza del Popolo con gli stand delle associazioni, in serata c’è stata la cena del volontariato con concerto dalle 19 alle 20,30 per un momento di festa e condivisione.

La Consulta ha voluto invitare la cittadinanza a condividere questi momenti, per coinvolgerla all’interno della comunità solidale. L’evento non poteva che avere come filo conduttore l’alluvione che si è abbattuto sul nostro territorio a maggio. Un evento drammatico nel quale i volontari hanno avuto un ruolo fondamentale, dimostrandosi forti e resilienti. Venerdì, sempre in sala preconsiliare, proprio all’alluvione e al ruolo che hanno avuto i volontari, era stata dedicata la presentazione del libro fotografico ‘Romagna 16 maggio 2023: Quello che abbiamo perduto – Romagna 16 maggio 2023: quello che abbiamo salvato’, di Maurizio Maggiani.