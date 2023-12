Omaggio al genio di Bertolucci

Dopo Pasolini e Testori, l’omaggio di Marco Martinelli e Ermanna Montanari ai maestri delle Albe si conclude con lo spettacolo ’5 fotogrammi per Bernardo Bertolucci’, stasera alle 21 e domani alle 15.30 al teatro Rasi di Ravenna. Lo spettacolo, vede in scena Ermanna Montanari che dà vita ad un ricordo in forma di miniatura, intessuto a partire dall’autobiografia artistica del grande cineasta ’Il mistero del cinema’ (La nave di Teseo) e intarsiato con immagini e frame dei suoi film. Un percorso in 5 frammenti che richiama il ritmo impresso da Bertolucci al suo racconto, con un procedere per salti temporali e immaginativi che inizia da Casarola, paesaggio dell’anima, e sconfina nella Campiano di Montanari attraverso la germinazione dal poemetto ’Lus’ di Spadoni. Biglietti: intero 18 euro; ridotto 16.