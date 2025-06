Omaggio al genio di Zawinul

Interrogato circa la facilità con cui sapeva scovare talentuosi musicisti in tutto il mondo, Zawinul rispose: "Sono loro a trovarmi. Mi conoscono sin da quando erano ragazzi. Io sono cresciuto con Ellington e Count Basie, loro con i Weather Report". Basta questo a suggerire quale posto Joe Zawinul occupi nella storia della musica; il resto di quella straordinaria storia artistica lo racconta Joe Zawinul’s Music Odyssey.

Oggi alle 21 al Teatro Alighieri, Ravenna Festival ospita l’omaggio al pioniere dello stile fusion e dell’evoluzione elettrica del linguaggio jazz, un’odissea da ripercorrere con la Zawinul Legacy Band 3.0, ovvero Omar Hakim e Bobby Thomas Jr, che sono stati membri dei Weather Report fondati da Zawinul e Wayne Shorter, ma anche Gerald Veasley, Rachel Z e Bob Franceschini. Uno spettacolo che è prima di tutto un’esperienza attraverso la vibrante eredità del compositore e tastierista austriaco, re-immaginata da musicisti d’eccellenza.

Alla morte di Joe Zawinul nel 2007, l’allora presidente dell’Austria, terra natia del musicista, lo definì un “ambasciatore della musica” amato in tutto il mondo. Di certo Zawinul appartiene a quel ridottissimo numero di visionari capaci di trasformare la musica del proprio tempo, grazie all’insuperata audacia con cui ha saputo sviluppare la potenzialità delle tastiere e dei sintetizzatori a fine anni Sessanta e al contributo dato agli arazzi electric-jazz di Miles Davis di In a Silent Way e Bitches Brew.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti da 15 a 30 euro (ridotti da 12 a 26); under 18: 5 euro.