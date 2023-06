Omaggio al grande Rachmaninoff

Sarà un omaggio per i 150 anni dalla nascita del grande compositore Sergej Rachmaninoff il prossimo concerto della rassegna “In Tempo”, in programma per domani alle 21 al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.

A esibirsi sarà il Trio Tharsos - Fabio Fornaciari (pianoforte), Ludovico Mealli (violino)

e Leonardo Ascione (violoncello) - che proporrà musiche di Rachmaninoff, Faurè e

Smetana.

L’appuntamento sarà anticipato da un preludio musicale di Francesco

Molignoni, studente della Scuola di musica Giuseppe Sarti e vincitore della borsa di

studio per pianisti “Angelo Galletti”.

L’ingresso all’evento è di 7 euro. Per informazioni: www.scuolasarti.it.