Omaggio al Settecento Musica e voci del ‘Verdi’

Com’è noto, dopo un lungo percorso da istituto pareggiato, il ‘Verdi’ di Ravenna è diventato Conservatorio di Stato. Un passaggio importante, che ne certifica l’importante funzione e l’indiscutibile qualità e consente all’istituto stesso di arricchirsi di più articolati percorsi e opportunità formative.

Un riconoscimento che non poteva non essere festeggiato con un concerto, quello che Ravenna Festival ospita stasera alle 21.30 presso la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, affidandolo, ai complessi vocale e strumentale attivi all’interno della stessa istituzione, ovvero Coro & Ensemble 1685 del Conservatorio ’Giuseppe Verdi’ di Ravenna diretti da Antonio Greco. Con un programma tutto primo settecentesco dei più interessanti e ambiziosi: lo ’Stabat mater’ di Antonio Caldara e la ’Messa in sol minore BWV 235’ di Johann Sebastian Bach, una delle cinque che compose per la liturgia luterana. La nuova istituzione, il cui assetto, come spiega la direttrice Anna Maria Storace, "si profila come una federazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, con cui condivide anche gli spazi del nuovo Polo delle Arti, per valorizzare le peculiarità artistiche ravennati e promuovere progetti trasversali sollecitando il dialogo con la città", è celebrata con l’esecuzione di musiche che mettono a confronto il grande genio bachiano con un autore e un’opera meno noti ma non per questo meno importanti e significativi per la musica europea dei primi decenni del Settecento.

Del resto, coro ed ensemble nati in seno al Conservatorio prendono il loro nome proprio dai protagonisti indiscussi di quel periodo: come sottolinea il maestro Antonio Greco, che è anche docente all’interno dell’istituto, "1685 è l’annus mirabilis che ha dato i natali a tre giganti della musica come Domenico Scarlatti, Händel e Bach. Si capisce che la vocazione di questi gruppi sia proprio eseguire repertorio settecentesco".

Biglietti: posto numerato 10 euro (ridotto 12); under 18: 5 euro. Info e prevendite: 0544-249244, www.ravennafestival.org