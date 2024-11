Omaggio all’arte di Galeotti, uno dei più importanti pittori naïf

L’associazione ’La Memoria Storica’ di Brisighella ’I Naldi-Gli Spada’, in collaborazione con l’associazione ’Il maestro di Marradi’, ha organizzato la mosrtta ’Il conforto della giornata. L’inaugurazione è prevista oggi alle ore 16 presso la Loggetta ’Miro e Rosangela Fabbri’ in via Naldi, 17, Brisighella. L’esposizione è dedicata ad uno dei più grandi pittori italiani naïf del Novecento, Francesco Galeotti (1920-2011), e curata da Rodolfo Ridolfi ed Elisabetta Zambon.

Durante l’evento inaugurale interverrà la critica d’arte Cecilia Filippini. L’esposizione sarà visitabile al pubblico fino al 1° dicembre 2024, con orari di apertura domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Francesco Galeotti, originario di S. Adriano di Marradi, “pittore contadino” dalle innate qualità artistiche, si è distinto per la straordinaria originalità dello stile naïf, la feconda inventiva, la profonda armonizzazione cromatica e la vena ironica sottesa. Considerato uno dei più importanti artisti naïf del Novecento, conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero per la sua arte sgargiante, irriverente e visionaria, ha raccolto numerosi e trasversali riconoscimenti di critica e di pubblico.