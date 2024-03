Omaggio floreale alle donne da Pri e cooperativa Saffi

Il Pri e la cooperativa culturale Aurelio Saffi celebrano la Giornata internazionale della Donna. È un’importante occasione per riflettere sull’importanza delle donne nella società e per promuovere la parità di genere. Questa festività ha radici storiche profonde, risalenti al movimento per i diritti delle donne del XX secolo. Il Partito Repubblicano e la cooperativa omaggeranno le donne con un fiore e un pensiero di Giuseppe Mazzini a loro dedicato. Oggi, alle ore 10.30 all’esterno della sede del Pri in viale Roma 3, a Cervia.