Ombre su un delitto ’perfetto’. Dieci anni senza verità. Mor Seye ucciso anche dall’oblio

Dieci anni dopo, il silenzio pesa più degli spari che quel pomeriggio di fine estate del 2015 squarciarono la spiaggia di Casal Borsetti. Il 12 settembre Mor Seye, 46 anni, ambulante senegalese, cadde sotto i colpi di una pistola calibro 22 mentre era seduto su un pedalò, intento a mangiare un frutto. Erano le tre del pomeriggio, la spiaggia non era vuota: c’erano ancora bagnanti, famiglie, ragazzini che giocavano. Eppure chi sparò riuscì a dileguarsi. In dieci anni, nessuna verità.

Quella scena, che oggi sembra irreale, fu da subito definita un’esecuzione. Almeno quattro colpi esplosi con freddezza, da distanza ravvicinata, da un uomo che testimoni descrissero di carnagione chiara, barba e capelli brizzolati, età tra i 40 e i 50 anni. I carabinieri raccolsero decine di testimonianze, la Procura batté la pista passionale, si diffuse un identikit. Nulla. L’uomo dall’aspetto vagamente cinematografico, “una sintesi tra un Cristo e Chuck Norris” come venne scritto, rimase senza nome. Nessuna arma ritrovata, nessun movente certo.

Seye viveva a Lido Adriano, divideva un alloggio con altri connazionali. In Senegal aveva lasciato due mogli e sette figli. A Ravenna era uno dei tanti venditori che percorrevano le spiagge a fine stagione. Non aveva precedenti, non aveva ombre. Eppure è morto in un delitto perfetto, con l’assassino che ha agito alla luce del sole e poi è scomparso nel nulla.

Gli sforzi non mancarono. I militari setacciarono campeggi, alberghi, località limitrofe. Ogni pista fu esplorata: vendette personali, contrasti interni alla comunità, regolamenti di conti, perfino la pista di Igor “il russo”, mai confermata. Alla fine restò il nulla. E la sensazione, scomoda ma inevitabile, che quel fascicolo sia scivolato tra quelli “di serie B”, perché la vittima non aveva voce, non aveva legami forti, non aveva chi potesse gridare giustizia ogni giorno.

Oggi il nome di Mor Seye rischia di perdersi tra le statistiche dei delitti irrisolti. Non è il solo: nel Ravennate l’elenco è lungo e amaro. Dal metronotte Salvatore Chianese, ucciso alla cava di Savio nel 2015, al cacciatore Felice Orlando freddato a Castel Bolognese nel 2022, fino all’anziana Alma Matulli, scippata a Lugo e morta dopo mesi di agonia. Storie diverse, accomunate dall’assenza di un colpevole. A dieci anni di distanza, resta una domanda sospesa: come è possibile che in pieno giorno, davanti a testimoni, un uomo sia stato ucciso senza che nessuno paghi? La memoria si affievolisce, i ricordi scolorano, ma il vuoto resta. Mor Seye non era un protagonista, non aveva titoli in prima pagina, e forse per questo è diventato un fantasma della cronaca. Ma il suo assassino, dieci anni dopo, è ancora libero. E questo, per una comunità, è un fallimento che brucia.