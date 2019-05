Ravenna, 25 maggio 2019 - Un po' per protesta, un po’ per riappropriarsi della visibilità da piazza XX Settembre che il cantiere per riqualificare il Municipio le ha tolto ormai da dieci mesi. E così da giovedì pomeriggio la centralissima via Mentana ha un nuovo arredo urbano: in alternativa alla tradizionale illuminazione natalizia sono comparse venti file di coloratissimi ombrelli che hanno certamente reso ben visibile tutta la strada. Nell’agosto scorso è stato aperto in piazza XX Settembre il cantiere per la messa a norma dei requisiti sismici del Municipio. Un lavoro che occuperà l’area per 550 giorni, quindi fino al febbraio 2020. Un intervento che adeguerà il grande edificio alle normative sismiche. «Più che di protestare – spiega Massimo Cimatti, titolare dell’omonima gioielleria – avevamo necessità di recuperare visibilità rispetto a chi passa da piazza XX Settembre e dalle altre vie del centro. E da due giorni, da quando cioè gli ombrelli sono installati, c’è più passaggio. Certo, se ci avessero avvisati per tempo magari ci saremmo organizzati come è accaduto per piazza Kennedy».

L’idea degli ombrelli in cielo è venuta proprio a Cimatti che ha visto una installazione analoga a Beirut. «Ne ho parlato con gli altri commercianti della via e, trovandoci d’accordo, abbiamo proposto l’idea all’assessore Cameliani, avviando così l’iter» aggiunge Cimatti. «Ricordo tutto del cantiere – aggiunge Vincenza Masini della Casa della plastica e del giocattolo – è stato aperto l’8 agosto 2018. Ma da allora chi passa dalla piazzetta dell’Aquila non ci vede più. E’ anche difficile trovare il varco per raggiungere via Mentana». I lavori per l’adeguamento sismico dell’edificio comunale richiedono un investimento di circa un milione, finanziato con un contributo regionale. Per completare i lavori una piccola porzione di via Mentana sarà prossimamente occupata da una impalcatura.



«Avevamo necessità di riqualificare l’immobile comunale – spiega l’assessore Massimo Cameliani – e abbiamo approfittato del finanziamento regionale. Mi rendo conto che la gru sia ingombrante, ma sarebbe stato peggio se avessimo aperto il cantiere in piazza del Popolo. Però in questi mesi ho avuto diversi incontri con i commercianti di via Mentana e una soluzione per aumentare il richiamo dei visitatori l’abbiamo trovata». I negozianti hanno pagato l’acquisto degli ombrelli tassandosi con 70 euro a testa, mentre l’amministrazione comunale, attraverso Cpl Concordia, concessionario dell’illuminazione pubblica, ha provveduto all’installazione aerea. Sicuramente il tetto di ombrelli per via Mentana è un motivo di richiamo in più.

lo. tazz.